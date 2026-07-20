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Трамп назвал ЧМ-2026 самым зрелищным и безопасным в истории

Трамп поблагодарил правоохранителей, главу рабочей группы Белого дома и президента ФИФА за проведение турнира. Он заявил, что Инфантино вывел ЧМ на уровень, который трудно было представить.

Источник: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что чемпионат мира по футболу имел «впечатляющий успех», в том числе во многом благодаря «фантастическому» главе ФИФА Джанни Инфантино. Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social.

Мировое первенство, которое принимали США, Канада и Мексика, завершилось 19 июля победой сборной Испании, которая в финале обыграла команду Аргентины (1:0). Трамп присутствовал на финале и вручил Кубок мира победителям.

Президент США поблагодарил всех причастных к турниру, а особенно сотрудников правоохранительных органов, которые сделали турнир «самым безопасным и самым зрелищным чемпионатом мира в истории».

Также Трамп поблагодарил главу рабочей группы Белого дома по ЧМ-2026 Эндрю Джулиани и Инфантино. По словам президента США, немногие могут добиться того же, что сделал глава ФИФА, «подняв чемпионат мира на такой уровень, который никто не считал возможным».

Трамп и ФИФА по ходу турнира спровоцировали главный скандал. Форварду сборной США Фоларину Балогуну отменили дисквалификацию на матч ⅛ финала cо сборной Бельгии (1:4). Трамп перед этим звонил Инфантино по поводу ситуации с игроком, но глава ФИФА утверждал, что решение принимал независимый дисциплинарный комитет.

Вмешательство президента США раскритиковали в Бельгии, УЕФА (глава организации Александер Чеферин из-за этого бойкотировал финал, писала The Times), а правозащитная некоммерческая организация FairSquare подала жалобу на Инфантино в МОК.

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