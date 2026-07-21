Аргентинский футболист отыграл три матча ЧМ-2026 с трещиной в ребре

На ЧМ-2026 Паредес провел семь матчей и не отметился результативными действиями. В финале против Испании он появился на поле на 52-й минуте. После финального свистка Паредес устроил потасовку на поле: аргентинец схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем повалил на газон Гави, за что получил красную карточку.