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Аргентинский футболист отыграл три матча ЧМ-2026 с трещиной в ребре

Паредес, начиная с ¼ финала, играл с болью, иногда не мог дышать, а тренерский штаб и медицинская бригада сборной Аргентины решили не разглашать информацию о травме, чтобы соперники не могли использовать ее во время игр.

Источник: Getty Images

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес выходил на поле в трех последних матчах чемпионата мира-2026 с трещиной в ребре, сообщают издания Ole и Bolavip.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2026 проиграла в дополнительное время Испании (0:1) и не смогла защитить титул чемпиона мира.

32-летний хавбек получил повреждение более недели назад — перед матчем ¼ финала. В оставшихся встречах (¼ финала против Швейцарии, ½ с Англией и финал с Испанией) он играл с болью, а иногда ему было трудно дышать.

Тренерский штаб и медицинская бригада сборной Аргентины по согласованию с самим игроком приняли решение не разглашать информацию о травме Паредеса, чтобы соперники не могли использовать ее во время игр.

Как сообщает Bolavip, болевые ощущения у футболиста усиливались по ходу турнира и он не смог полностью провести ни один из последних трех матчей, в которых выходил на поле.

На ЧМ-2026 Паредес провел семь матчей и не отметился результативными действиями. В финале против Испании он появился на поле на 52-й минуте. После финального свистка Паредес устроил потасовку на поле: аргентинец схватил за шею защитника испанцев Эрика Гарсию, а затем повалил на газон Гави, за что получил красную карточку.

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