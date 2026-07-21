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ФИФА вырезала президента США с фотографии сборной Испании после победы на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) исключила американского лидера Дональда Трампа из официальной фотографии сборной Испании, сделанной после победы команды в финале чемпионата мира 2026 года. Об этом стало известно 19 июля из публикации ФИФА в социальной сети X (бывш. Twitter).

Источник: FIFA

Известно, что изначально Трамп присутствовал на церемонии награждения и был рядом с командой, но в финальной версии снимка его нет. Испанская сборная тоже опубликовала праздничный кадр, и в нем президента США также не оказалось.

Известно, что после того, как испанская сборная получила награды и кубок, футболисты вместе с тренерами выстроились для общего снимка. В этот момент рядом оказался президент США — он подошел к команде и встал сбоку, попав в кадр. Однако спустя некоторое время глава ФИФА Джанни Инфантино отвел политика в сторону.

Сборная Испании 19 июля одержала победу над командой Аргентины в финале чемпионата мира. В составе победившей команды отличился нападающий Ферран Торрес (106-я минута). Ему ассистировал форвард Нико Уильямс. В ходе матча испанцам также отменили два гола.

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