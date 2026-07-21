ФИФА вырезала президента США с фотографии сборной Испании после победы на ЧМ-2026

Известно, что после того, как испанская сборная получила награды и кубок, футболисты вместе с тренерами выстроились для общего снимка. В этот момент рядом оказался президент США — он подошел к команде и встал сбоку, попав в кадр. Однако спустя некоторое время глава ФИФА Джанни Инфантино отвел политика в сторону.