ФИФА вырезала президента США с фотографии сборной Испании после победы на ЧМ-2026

Известно, что изначально Трамп присутствовал на церемонии награждения и был рядом с командой, но в финальной версии снимка его нет. Испанская сборная тоже опубликовала праздничный кадр, и в нем президента США также не оказалось.
Известно, что после того, как испанская сборная получила награды и кубок, футболисты вместе с тренерами выстроились для общего снимка. В этот момент рядом оказался президент США — он подошел к команде и встал сбоку, попав в кадр. Однако спустя некоторое время глава ФИФА Джанни Инфантино отвел политика в сторону.
Сборная Испании 19 июля одержала победу над командой Аргентины в финале чемпионата мира. В составе победившей команды отличился нападающий Ферран Торрес (106-я минута). Ему ассистировал форвард Нико Уильямс. В ходе матча испанцам также отменили два гола.