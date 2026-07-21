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Родри о триумфе Испании на ЧМ-2026: «Победа со своей страной — самое прекрасное, что может быть»

Капитан и полузащитник сборной Испании Родри назвал особенным титул, завоеванный на чемпионате мира-2026.

Источник: Reuters

Капитан и полузащитник сборной Испании Родри назвал особенным титул, завоеванный на чемпионате мира-2026.

В финале турнира 19 июля Испания в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

«Это самый особенный титул. Победа со своей страной — это самое прекрасное, что может быть. Для меня самым сложным матчем был финал. Поколение в этой команде выросло, наблюдая, как Иньеста и Касильяс поднимают кубок. И для нас это величайшее достижение в футболе. Думаю, мы показали полноценный футбол на чемпионате мира. Финал был самым сложным матчем, хотя мы очень хорошо сдерживали Аргентину», — приводит AS слова Родри с приема у премьер-министра Испании Педро Санчеса.

30-летний Родри получил «Золотой мяч» чемпионата мира как лучший игрок турнира по версии ФИФА.

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