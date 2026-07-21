Родри о триумфе Испании на ЧМ-2026: «Победа со своей страной — самое прекрасное, что может быть»

«Это самый особенный титул. Победа со своей страной — это самое прекрасное, что может быть. Для меня самым сложным матчем был финал. Поколение в этой команде выросло, наблюдая, как Иньеста и Касильяс поднимают кубок. И для нас это величайшее достижение в футболе. Думаю, мы показали полноценный футбол на чемпионате мира. Финал был самым сложным матчем, хотя мы очень хорошо сдерживали Аргентину», — приводит AS слова Родри с приема у премьер-министра Испании Педро Санчеса.