Полузащитник сборной Испании Гави посвятил бабушке победу на чемпионате мира-2026

«У каждого футболиста в сборной Испании есть своя история. Моя история такова, что последние несколько лет были трудными из-за травм, но благодаря моим близким, семье, друзьям я могу сказать, что все было не зря, и я готов снова пройти через это и через многое другое. Я обязан семье, школе, тренерам и сотрудникам “Барселоны”, которые помогли мне вырасти как футболисту и личности и стать чемпионом мира. И особая память моей бабушке. Спасибо за ту силу, которую ты дала мне. Я уверен, что ты помогла мне оттуда», — написал Гави в своих соцсетях.