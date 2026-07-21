Дом экс-жены Икарди и Лопеса ограбили, пока она находилась на финале ЧМ-2026 в США

В своих соцсетях женщина сообщила, что пока она была на стадионе, трое человек ворвались в ее загородный дом в Милане. Ведущая объяснила, что получила известие в середине мероприятия, поэтому решила покинуть его до завершения.
"Пока я работала на финале для одного бренда, трое человек ворвались в мой загородный дом в Милане. Мои дети в порядке, несмотря на сильный испуг. Я ушла раньше по предупреждению моей мамы, которая была с ними.
Спасибо полиции, которая сейчас находится в моем доме и заботится о детях. Макси [Лопес] и я ищем билеты на рейс, чтобы вернуться как можно скорее. И мы позаботимся о том, чтобы вернуть все украденные семейные документы", — написала Нара.
Отметим, что Лопес, который является отцом старших детей Нары, также работает в США на телеканале Telefe.