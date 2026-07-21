Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Мьельбю
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.14
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Сабах
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.60
П2
5.63
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Арарат-Армения
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Иберия 1999
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.82
П2
1.95
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Орхус
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.30
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Гетеборг
:
Левадия
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.90
П2
6.28
Футбол. Лига конференций
20:30
Флориана
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.75
П2
2.08
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Тун
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.82
П2
1.89
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Фенербахче
:
Гурник З
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.30
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Атерт
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.62
П2
1.51
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Штурм
:
Хартс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.96
П2
4.59
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Клаксвик
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.35
П2
3.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ларн
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
18.00
X
7.75
П2
1.19
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Викингур Р
:
Хапоэль Беэр-Шева
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.60
П2
2.64

Дом экс-жены Икарди и Лопеса ограбили, пока она находилась на финале ЧМ-2026 в США

Ванда Нара, бывшая жена нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди и экс-форварда «Барселоны» Макси Лопеса, пережила очень неприятный момент, пока наблюдала за финалом чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной. Бизнесвумен, которая приехала в Нью-Йорк по работе, рассказала, что преступники ограбили ее дом в Италии во время игры.

Источник: Sport24

В своих соцсетях женщина сообщила, что пока она была на стадионе, трое человек ворвались в ее загородный дом в Милане. Ведущая объяснила, что получила известие в середине мероприятия, поэтому решила покинуть его до завершения.

"Пока я работала на финале для одного бренда, трое человек ворвались в мой загородный дом в Милане. Мои дети в порядке, несмотря на сильный испуг. Я ушла раньше по предупреждению моей мамы, которая была с ними.

Спасибо полиции, которая сейчас находится в моем доме и заботится о детях. Макси [Лопес] и я ищем билеты на рейс, чтобы вернуться как можно скорее. И мы позаботимся о том, чтобы вернуть все украденные семейные документы", — написала Нара.

Отметим, что Лопес, который является отцом старших детей Нары, также работает в США на телеканале Telefe.