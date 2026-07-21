Познер раскритиковал игру аргентинцев в финале ЧМ: «Грязный футбол, рассчитанный лишь на провокации»

«Финальный матч вызвал у меня отвращение из-за игры аргентинцев. Всем известно, что они играют грубо, но тут они превзошли самих себя. Грязный футбол, рассчитанный лишь на провокации. То, что аргентинцы за весь матч не ударили ни разу в створ, говорит о силе испанцев. Жаль, что аргентинцы вышли в финал. Гораздо лучше было бы, если бы туда вышли французы или англичане. Понятно, что Месси великий футболист. Возможно, самый великий. Но самой аргентинской сборной без Месси попросту нет!» — сказал Познер «СЭ».
Аргентина дошла до финала чемпионата мира седьмой раз в истории и потерпела четвертое поражение в матчах за золото. В 1978, 1986 и 2022 годах аргентинцы выиграли турнир.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти