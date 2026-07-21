Быстров: «Инфантино сам себя уволил после такой херни со звонком Трампа в ФИФА. Надо гнать этого лысого»

— Отмена красной карточки Балогуна после звонка Трампа? Инфантино сам себя уволил после такой херни. Коррупционный скандал должен быть. Это уже ни в какие ворота не лезет. Ладно судьи помогают, повторы спорных моментов не показывают, но когда решается по звонку, это уже караул. Он должен покинуть свой пост и идти заниматься своими банковскими делами.