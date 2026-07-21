Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
20:30
Флориана
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.55
П2
2.41
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Тун
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.85
П2
1.91
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Фенербахче
:
Гурник З
Все коэффициенты
П1
1.16
X
10.25
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
21:15
Атерт
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.62
П2
1.51
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Штурм
:
Хартс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.06
П2
4.80
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Клаксвик
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.30
П2
3.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ларн
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
18.00
X
8.25
П2
1.17
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Викингур Р
:
Хапоэль Беэр-Шева
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.67
П2
2.67

Быстров: «Инфантино сам себя уволил после такой херни со звонком Трампа в ФИФА. Надо гнать этого лысого»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров подчеркнул, что президент ФИФА Джанни Инфантино должен покинуть свой пост после скандала с нападающим сборной США Фоларином Балогуном.

Источник: Getty Images

Напомним, что сборная США перед матчем ⅛ финала ЧМ-2026 против Бельгии получила помощь со стороны ФИФА, дисциплинарный комитет которой приостановил дисквалификацию лучшего бомбардира команды Фоларина Балогуна. Это вызвало шквал критики в адрес ФИФА — особенно с учетом того, что президент США Дональд Трамп признался: он лично звонил президенту Инфантино по этому вопросу.

— Отмена красной карточки Балогуна после звонка Трампа? Инфантино сам себя уволил после такой херни. Коррупционный скандал должен быть. Это уже ни в какие ворота не лезет. Ладно судьи помогают, повторы спорных моментов не показывают, но когда решается по звонку, это уже караул. Он должен покинуть свой пост и идти заниматься своими банковскими делами.

— Кто-то из РФС мог бы занять его место?

— Конечно, Дюков мог бы легко возглавить. Но, учитывая, что нас там не особо долюбливают, то шансов мало. Все равно надо гнать этого лысого, может быть придет кто-то адекватный, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.