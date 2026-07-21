Быстров: «Инфантино сам себя уволил после такой херни со звонком Трампа в ФИФА. Надо гнать этого лысого»

Напомним, что сборная США перед матчем ⅛ финала ЧМ-2026 против Бельгии получила помощь со стороны ФИФА, дисциплинарный комитет которой приостановил дисквалификацию лучшего бомбардира команды Фоларина Балогуна. Это вызвало шквал критики в адрес ФИФА — особенно с учетом того, что президент США Дональд Трамп признался: он лично звонил президенту Инфантино по этому вопросу.
— Отмена красной карточки Балогуна после звонка Трампа? Инфантино сам себя уволил после такой херни. Коррупционный скандал должен быть. Это уже ни в какие ворота не лезет. Ладно судьи помогают, повторы спорных моментов не показывают, но когда решается по звонку, это уже караул. Он должен покинуть свой пост и идти заниматься своими банковскими делами.
— Кто-то из РФС мог бы занять его место?
— Конечно, Дюков мог бы легко возглавить. Но, учитывая, что нас там не особо долюбливают, то шансов мало. Все равно надо гнать этого лысого, может быть придет кто-то адекватный, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.