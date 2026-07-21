«Время Инфантино истекло». Тебас и Блаттер раскритиковали президента ФИФА

Президента ФИФА Джанни Инфантино активно критиковали по ходу чемпионата мира-2026. Особенно ему доставалось из-за «освобождения» нападающего сборной США Фоларина Балогуна после звонка Дональда Трампа. Однако публичные персоны предпочитали отмалчиваться либо анонимно передавали свое недовольство журналистам.
После завершения турнира ситуация меняется: глава Ла лиги Хавьер Тебас призвал швейцарца отправиться в отставку, к нему присоединился и бывший руководитель ФИФА Йозеф Блаттер.
«Паузы на водопой — обман»
Причиной гнева Тебаса стал как раз ЧМ-2026. Первым делом Хавьер раскритиковал почти получасовой перерыв в финальном матче, а также паузы на водопой.
«ФИФА организует все так, как ей вздумается — в своих собственных интересах, а не ради футбола. Так что если они хотят 28-минутный перерыв, они его делают. Паузы на водопой — обман. Просто рекламная пауза. В Ла лиге они тоже есть, но только когда действительно очень жарко», — цитирует Тебаса La Gazzetta dello Sport.
По мнению функционера, на стадионах в Далласе, Лос-Анджелесе и Атланте работали кондиционеры. Самому Хавьеру пришлось даже надеть свитер, чтобы не замерзнуть.
Также главе Ла лиги не нравится идея о расширении ЧМ-2030 до 64 сборных. Официальных объявлений по этому поводу пока не было, но такой вариант активно обсуждается в СМИ — особенно после слов президента Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингеса.
«Мы неоднократно выражали опасения по поводу календаря, а теперь они хотят расширить турнир до 64 сборных. Футбольная индустрия не ограничивается ЧМ, пусть это и самое важное событие», — добавил Тебас.
По словам Хавьера, Инфантино должен покинуть свой пост. Похожего мнения придерживаются многие функционеры, только они боятся публично выражать свое недовольство.
«Я считаю, что время Инфантино истекло. Но Джанни поддерживает система, федерация. Оппозиционных кандидатов нет, никто не хочет выдвигаться, чтобы проиграть. Такова система, и она испорчена в самом своем основании», — заключил функционер.
Что сказал Блаттер?
Активно критикует своего преемника и Блаттер. Бывший президент ФИФА подчеркнул, что ЧМ-2026 затмила политика.
«Самый продолжительный чемпионат мира подошел к концу, победителями стали те, кто этого заслуживал. Однако к финальному свистку турнир утратил доверие. Нельзя допускать, чтобы политика затмевала саму игру. Теперь дело за болельщиками, игроками и национальными федерациями — взять футбол в свои руки и под новым руководством вернуть его к истокам», — написал он в соцсетях, намекая на предстоящие выборы главы Международной федерации футбола в 2027 году.
К слову, по ходу турнира Йозеф высказывался гораздо более резко в отношении Инфантино. Особенно его возмутило «дело Балогуна».
«Если президент США вмешивается в дела главы ФИФА и дисквалификацию игрока внезапно убирают перед матчем плей-офф чемпионата мира, вопрос неизбежен: “Куда ты катишься, ФИФА?” Футбол никогда не должен становиться площадкой для политических игр», — отмечал Блаттер.