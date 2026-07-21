«Время Инфантино истекло». Тебас и Блаттер раскритиковали президента ФИФА

«ФИФА организует все так, как ей вздумается — в своих собственных интересах, а не ради футбола. Так что если они хотят 28-минутный перерыв, они его делают. Паузы на водопой — обман. Просто рекламная пауза. В Ла лиге они тоже есть, но только когда действительно очень жарко», — цитирует Тебаса La Gazzetta dello Sport.