Доля аудитории финала ЧМ достигла почти 50%

Он отметил, что подобный результат является «абсолютным рекордом за всю историю телевизионных измерений по всей России». Особо напряженная развязка матча, овертайм встречи Испании и Аргентины, привлекла еще большее внимание зрителей: в этот момент доля выросла до 65%.