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Доля аудитории финала ЧМ достигла почти 50%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Финал чемпионата мира по футболу продемонстрировал рекордные показатели на спортивном ТВ в России.

Источник: Reuters

Доля целевой аудитории (мужчины в возрасте от 14 до 59 лет), по данным Mediascope, составила 48,7%, сообщил ТАСС генеральный директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров.

Он отметил, что подобный результат является «абсолютным рекордом за всю историю телевизионных измерений по всей России». Особо напряженная развязка матча, овертайм встречи Испании и Аргентины, привлекла еще большее внимание зрителей: в этот момент доля выросла до 65%.

«То есть 65 из каждых 100 мужчин этой возрастной группы, которые в ту минуту смотрели телевизор, выбрали именно нашу трансляцию», — уточнил Жаров.