Тренер Аргентины пообещал извиниться перед испанцем за драку в финале ЧМ

«Когда матч закончился, я увидел драку в центре поля, мы пошли за своими игроками, все закончилось так. Я беру на себя ответственность за то, что сделал. Моим намерением было подойти и разнять их, но иногда случаются непредвиденные обстоятельства, эмоции зашкаливают, но это не оправдание, мое поведение должно быть иным, независимо от последствий», — заявил Айяла.