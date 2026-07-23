Тренер Аргентины пообещал извиниться перед испанцем за драку в финале ЧМ

Помощник главного тренера сборной Аргентины Роберто Айяла заявил, что сожалеет о своей стычке с полузащитником сборной Испании Дани Ольмо после финала чемпионата мира-2026. Его слова приводит El Tiempo.
Инцидент произошел после финального свистка матча, который завершился победой испанцев в дополнительное время (1:0). В центре поля вспыхнула потасовка, в которой Айяла ударил Ольмо по лицу.
«Когда матч закончился, я увидел драку в центре поля, мы пошли за своими игроками, все закончилось так. Я беру на себя ответственность за то, что сделал. Моим намерением было подойти и разнять их, но иногда случаются непредвиденные обстоятельства, эмоции зашкаливают, но это не оправдание, мое поведение должно быть иным, независимо от последствий», — заявил Айяла.
Он также уточнил: «Это было больше похоже на толчок, чем на удар кулаком. Это была реакция на комментарий, но теперь все позади. Если увижу Дани Ольмо, лично извинюсь перед ним. Я сожалею о случившемся».
После финального свистка на поле вспыхнула потасовка с участием полузащитника аргентинцев Леандро Паредеса, который атаковал защитника испанцев Эрика Гарсию и полузащитника Гави. Паредес получил красную карточку после финального свистка. Позднее ее отменили.
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о начале расследования инцидентов, произошедших после окончания игры.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти