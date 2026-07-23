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Тренер Аргентины пообещал извиниться перед испанцем за драку в финале ЧМ

Помощник главного тренера Аргентины пообещал лично извиниться перед испанцем Дани Ольмо и признал, что его поведение было неправильным. Инцидент произошел после финального свистка, когда Айяла ударил Ольмо по лицу.

Источник: Reuters

Помощник главного тренера сборной Аргентины Роберто Айяла заявил, что сожалеет о своей стычке с полузащитником сборной Испании Дани Ольмо после финала чемпионата мира-2026. Его слова приводит El Tiempo.

Инцидент произошел после финального свистка матча, который завершился победой испанцев в дополнительное время (1:0). В центре поля вспыхнула потасовка, в которой Айяла ударил Ольмо по лицу.

«Когда матч закончился, я увидел драку в центре поля, мы пошли за своими игроками, все закончилось так. Я беру на себя ответственность за то, что сделал. Моим намерением было подойти и разнять их, но иногда случаются непредвиденные обстоятельства, эмоции зашкаливают, но это не оправдание, мое поведение должно быть иным, независимо от последствий», — заявил Айяла.

Он также уточнил: «Это было больше похоже на толчок, чем на удар кулаком. Это была реакция на комментарий, но теперь все позади. Если увижу Дани Ольмо, лично извинюсь перед ним. Я сожалею о случившемся».

После финального свистка на поле вспыхнула потасовка с участием полузащитника аргентинцев Леандро Паредеса, который атаковал защитника испанцев Эрика Гарсию и полузащитника Гави. Паредес получил красную карточку после финального свистка. Позднее ее отменили.

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о начале расследования инцидентов, произошедших после окончания игры.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
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