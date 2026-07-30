Раскол! УЕФА грозит бойкотом ФИФА из-за продажи прав на ЧМ. Как это скажется на российском футболе

Сейчас же УЕФА в официальном заявлении говорит о том, что проект швейцарца по продаже прав на ЧМ «был разработан тайно и доведен до грани утверждения без консультаций с теми, кто отвечает за управление игрой». То есть по факту Инфантино пока не нарушил закон (если мы не знаем о каких-то подписанных втихаря документах), но находится в шаге от этого. А значит, последствия для его карьеры во главе ФИФА могут наступить очень быстро.