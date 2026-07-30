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Раскол! УЕФА грозит бойкотом ФИФА из-за продажи прав на ЧМ. Как это скажется на российском футболе

Джанни Инфантино стоит на грани.

Источник: Спорт-Экспресс

Обычно бюрократические процедуры в Европе затягиваются на долгий срок, но УЕФА показал, что решительно настроен бороться с самоуправством Джанни Инфантино. Члены Союза европейских футбольных ассоциаций на внеочередном собрании приняли решение бойкотировать все соревнования под эгидой ФИФА, в том числе чемпионат мира-2030 в знак протеста из-за планов продать часть прав на турнир сторонним инвесторам. Притом бойкот распространится на все турниры под эгидой ФИФА — и не только мужские, но и женские.

Особенно УЕФА возмущает тот факт, что Инфантино вел переговоры тайно, и эти эмоции можно понять. Действительно, похоже на то, что величайшее соревнование решили передать в руки неких компаний, которые, по слухам, связаны с семейством президента США Дональда Трампа. Важно, что протестует не только УЕФА, но и другие конфедерации: например, президент АФК шейх Салман разослал письма 47 членам азиатской конфедерации, выразив «глубокую озабоченность и разочарование» действиями ФИФА. В КОНКАКАФ также не поддерживают подобные задумки и скоро проведут экстренное совещание по этому вопросу. Похоже, против Инфантино ополчился почти весь футбольный мир.

Еще после дела Фалорина Балогуна бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков в комментарии «СЭ» поднял вопрос о возможном импичменте Инфантино: «Это уничтожает все уставные принципы Международной федерации. В уставе четко прописано, что президент должен стоять на страже устава ФИФА и всех остальных документов, регламентирующих деятельность организации. В данном случае там прописаны две нормы, которые Инфантино нарушил. Это вмешательство политиков в дела ФИФА, что категорически запрещено. И он вмешался в деятельность дисциплинарного комитета. Это независимый орган, никому не подчиняется. Поэтому у конференции есть все основания поставить вопросы об импичменте Инфантино».

Сейчас же УЕФА в официальном заявлении говорит о том, что проект швейцарца по продаже прав на ЧМ «был разработан тайно и доведен до грани утверждения без консультаций с теми, кто отвечает за управление игрой». То есть по факту Инфантино пока не нарушил закон (если мы не знаем о каких-то подписанных втихаря документах), но находится в шаге от этого. А значит, последствия для его карьеры во главе ФИФА могут наступить очень быстро.

Согласно кодексу федерации, конгресс является высшим законодательным органом ФИФА, но у него нет полномочий отправлять президента в отставку. Единственный предусмотренный механизм принудительного прекращения полномочий связан с независимыми судебными органами ФИФА. Согласно статье 7 кодекса этики федерации, если комитет по этике признает президента виновным в нарушении кодекса этики, то может вынести тому запрет на любую деятельность, связанную с футболом. А значит, он автоматически лишится возможности занимать пост главы ФИФА.

Но вернемся к заявлению от УЕФА, там есть один интересный момент. Европейский футбольный союз с первых строк подчеркивает, что «55 национальных ассоциаций выступают единым фронтом в вопросе бойкота». Это подразумевает, что в совещании принимал участие и представитель РФС. Значит ли это, что УЕФА уже принял решение о возвращении наших команд на международную арену? Понятно, что однозначные выводы делать рано, но звоночек положительный.

Правда, есть и подводные камни. Например, в конце июня появилась новость, что ФИФА пригласила юношескую команду до 15 лет и женскую сборную России на своеобразный чемпионат мира, который состоится в 2026 году в Азербайджане. Теперь, раз уж дело пахнет бойкотом всех турниров, вопрос, выступят ли там наши коллективы.

Это важный момент для нашего футбола, но, судя по всему, в глобальном плане ФИФА ждет как минимум период жесткой турбулентности. Доверие Инфантино растерял окончательно, и после историй с Балогуном и продажей прав на ЧМ втихую восстановить его, кажется, уже невозможно.