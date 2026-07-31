«Чемпионат мира принадлежит футболу». Весь мир выступил против ФИФА и Инфантино

«FIFPRO Europe с глубокой обеспокоенностью отмечает предложение о трансформации чемпионата мира и других соревнований ФИФА в инвестиционные активы для частного капитала — шаг, который фундаментально и необратимо изменит стимулы, лежащие в основе соревнований, в которых игроки работают, соревнуются и строят свою карьеру. Участие заинтересованных сторон в принятии решений ФИФА всегда было ограниченным. Оно не должно теперь быть вытеснено коммерческим влиянием, позволяя финансовым интересам перевешивать голоса тех, кто играет, поддерживает и сохраняет игру. Мы не можем — и никогда не будем — поддерживать такую модель», — подчеркнули в FIFPRO.