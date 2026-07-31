«Чемпионат мира принадлежит футболу». Весь мир выступил против ФИФА и Инфантино

Футбольный мир един как никогда: почти все крупные международные федерации выступили против ФИФА после новостей о планах организации передать часть прав на чемпионат мира в частные руки. Вслед за УЕФА к акции протеста присоединились КОНКАКАФ, АФК и другие участники сообщества.
«Мы не можем и никогда не будем это поддерживать»
Первыми против спорной реформы высказались в УЕФА — пригрозили бойкотом турниров ФИФА. Вечером 30 июля союз объявил, что за такое решение выступили все 55 членов-ассоциаций.
«Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования частным инвесторам. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. Оно создавалось на протяжении поколений игроками, национальными командами и болельщиками со всех континентов. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается», — заявили в УЕФА.
Вскоре отдельное обращение по вопросу выпустили в Футбольной ассоциации Англии.
«Мы стоим плечом к плечу с нашими европейскими коллегами и полностью поддерживаем коллективное мнение. Мы выступаем против планов ФИФА — чемпионат мира принадлежит и всегда будет принадлежать футболу», — говорится на сайте FA.
Дальше к протесту присоединились члены Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.
«КОНКАКАФ — это конфедерация, объединенная любовью к нашей игре, где футбол стоит на первом месте… История показала ФИФА и футбольной семье, что происходит, когда хранители игры теряют из виду эти ценности. На встрече члены организации выразили глубокую обеспокоенность отсутствием должного процесса вокруг предложения, искусственно коротким сроком, навязанным сверху, и отсутствием какого-либо рассмотрения или одобрения со стороны соответствующих органов управления ФИФА. Кроме того, была поставлена под сомнение необходимость инвестиций частного капитала для финансирования новых и существующих программ после самого прибыльного в истории чемпионата мира. Обсуждение подтвердило необходимость большей прозрачности и правильного управления. Поэтому КОНКАКАФ и ее 41 ассоциация отвергли предложение», — говорится в заявлении организации.
Обращение тут же поддержали в США. Это немного удивительно, учитывая, что главными бенефициарами реформ считаются как раз американцы. «Поддерживаем КОНКАКАФ и ее членов», — отметили в федерации футбола звездно-полосатых.
Против инициативы высказались в европейском подразделении Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.
«FIFPRO Europe с глубокой обеспокоенностью отмечает предложение о трансформации чемпионата мира и других соревнований ФИФА в инвестиционные активы для частного капитала — шаг, который фундаментально и необратимо изменит стимулы, лежащие в основе соревнований, в которых игроки работают, соревнуются и строят свою карьеру. Участие заинтересованных сторон в принятии решений ФИФА всегда было ограниченным. Оно не должно теперь быть вытеснено коммерческим влиянием, позволяя финансовым интересам перевешивать голоса тех, кто играет, поддерживает и сохраняет игру. Мы не можем — и никогда не будем — поддерживать такую модель», — подчеркнули в FIFPRO.
Азия тоже на стороне УЕФА и КОНКАКАФ
Утром 31 июля с официальным заявлением выступила и Азиатская конфедерация футбола (АФК). В организации разделяют обеспокоенность УЕФА и КОНКАКАФ по поводу инициатив ФИФА.
"Тот факт, что ситуация дошла до реальной возможности бойкота чемпионата мира, который уже обсуждается в публичном пространстве, должен вызывать тревогу у всех, кому небезразлична судьба футбола. Игра никогда не должна была оказаться в подобном положении.
На этом фоне, а также учитывая четкие позиции, высказанные УЕФА и КОНКАКАФ, и беспрецедентный раскол, возникший в футбольном мире, АФК считает, что предложенный FFE в нынешнем виде не может реально достичь необходимого широкого консенсуса и единства, требуемого для дальнейшего движения. Чемпионат мира — это вершина мирового футбола, и его сила проистекает из участия всех конфедераций и ведущих футбольных держав. Любое предложение, которое ставит под угрозу единство и всеобщий характер турнира, должно быть пересмотрено", — говорится в заявлении АФК.
Также в организации увидели, что дискуссия вокруг FFE вскрыла фундаментальные недостатки внутри ФИФА, которые необходимо устранить.
"Это не первый случай, когда ключевые заинтересованные стороны сталкиваются с масштабными инициативами после того, как направление движения, судя по всему, уже было определено. Такой подход подрывает доверие к системе управления ФИФА и ослабляет авторитет ее уставных органов. Никакой последующий консультационный процесс, каким бы благим он ни был, не может заменить раннее вовлечение соответствующих органов ФИФА и всей футбольной семьи. АФК считает, что этот момент должен стать катализатором для усиления институциональных реформ…
Соответственно, АФК призывает ФИФА провести срочный пересмотр своей системы управления и принятия решений, чтобы гарантировать, что предложения глобального значения разрабатываются через должные консультации, содержательное взаимодействие и надлежащий контроль со стороны уставных органов ФИФА", — говорится в заявлении АФК.
«Никто не продает футбол»
Об идее создать новую структуру, которой планировалось передать коммерческие и медийные права организации, в том числе на чемпионаты мира, ФИФА объявила 28 июля после инсайдов крупных британских СМИ. Часть акций FFE (FIFA Forward Enterprise — название новой компании) в федерации хотели продать частным инвесторам. СМИ называли главным претендентом на долю Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, который является зятем президента США Дональда Трампа.
Инфантино сделал заявление о золотой возможности для мирового футбола и подчеркнул значение сделанного предложения безо всякого принуждения в рамках демократического процесса. Однако ему не поверили. После волны негатива ФИФА в ночь на 31 июля опубликовала отдельное обращение с ответом на критику.
«Мы ознакомились с отзывами конфедераций относительно предложения о создании FIFA Forward Enterprise (FFE) и хотим ответить на вопросы, возникшие после первых публикаций в СМИ во вторник. Мы с уважением относимся к высказанным публично мнениям и опасениям и подтверждаем нашу приверженность открытому и демократическому процессу консультаций», — сообщили в ФИФА.
Как отметили в организации, опасения недовольных не имеют оснований.
"Создание FFE предложено исключительно для того, чтобы все национальные ассоциации — члены ФИФА получили возможность в полной мере участвовать в коммерческом развитии футбола в своих странах. При этом это не должно происходить в ущерб ценностям или системе управления ФИФА и мирового футбола. Никто не продает футбол. ФИФА никогда не стала бы рассматривать подобный вариант.
Каждый имеет право выступить против предложения и запросить дополнительные разъяснения, однако ни одна организация не может утверждать, что представляет интересы всех 211 национальных ассоциаций мира. Каждая ассоциация должна иметь возможность ознакомиться с предложением и принять участие в определении своего будущего. Именно на этих демократических принципах строится работа ФИФА", — добавили в организации.
Судя по всему, от планов реформы в ФИФА не отказались.
«В основе предложения о создании FFE лежат три ключевых принципа: беспрецедентное финансирование развития футбола, по-настоящему глобальное участие национальных ассоциаций в коммерческих возможностях нашего вида спорта и полное право каждой ассоциации самостоятельно принимать решения посредством демократического процесса», — закончили обращение в Международной федерации футбола.