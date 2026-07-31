Колосков поддержал решение РФС проголосовать против инициативы Инфантино

«Никакого риска для России нет, просто принципами нельзя поступаться. В РФС понимают, что нарушены фундаментальные принципы устава ФИФА, и наша организация выразила солидарность с другими, — сказал Колосков. — Наоборот, стоит только представить, что бы случилось, если бы мы не проголосовали. Мы вообще тогда в Европе были бы изгоями, и никто вообще с нами разговаривать не стал бы».