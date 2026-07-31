Колосков поддержал решение РФС проголосовать против инициативы Инфантино

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) мог превратиться в изгоя на фоне остальных членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), если бы не проголосовал против инициативы президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино продать коммерческие права на чемпионат мира. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Ранее ТАСС сообщил, что все 55 членов УЕФА приняли решение бойкотировать турниры ФИФА после намерения Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.
«Никакого риска для России нет, просто принципами нельзя поступаться. В РФС понимают, что нарушены фундаментальные принципы устава ФИФА, и наша организация выразила солидарность с другими, — сказал Колосков. — Наоборот, стоит только представить, что бы случилось, если бы мы не проголосовали. Мы вообще тогда в Европе были бы изгоями, и никто вообще с нами разговаривать не стал бы».
В июне стало известно, что ФИФА разрешила сборной России принять участие в юношеском чемпионате мира в Азербайджане среди игроков до 15 лет.