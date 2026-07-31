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Журналист Молина: Инфантино близок к отставке с поста президента ФИФА

По информации источника, Джанни Инфантино потерял поддержку чиновников ФИФА и контроль над организацией.

Источник: Reuters

ЖЕНЕВА, 31 июля. /ТАСС/. Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом на своей странице в X сообщил журналист Ромен Молина.

По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников ФИФА и контроль над организацией, поэтому в скором времени может произойти его отставка.

В апреле Инфантино заявил о намерении переизбираться на пост главы ФИФА. Выборы пройдут в Марокко 18 марта 2027 года.

Инфантино 56 лет, он был избран главой ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации. В 2019 и 2023 годах Инфантино на безальтернативной основе переизбирался на пост президента федерации.

Ранее стало известно, что Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. В ФИФА заявили, что данная схема может привлечь $4,2 млрд. Данная инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о бойкоте турниров под эгидой ФИФА. Данное решение было поддержано всеми 55 членами организации. Также данное предложение было отклонено членами Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). В Азиатской конфедерации футбола призвали к реформам управления ФИФА.