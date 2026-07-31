Журналист Молина: Инфантино близок к отставке с поста президента ФИФА

Ранее стало известно, что Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. В ФИФА заявили, что данная схема может привлечь $4,2 млрд. Данная инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о бойкоте турниров под эгидой ФИФА. Данное решение было поддержано всеми 55 членами организации. Также данное предложение было отклонено членами Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). В Азиатской конфедерации футбола призвали к реформам управления ФИФА.