NYP: ФИФА сворачивает свой коммерческий проект на фоне резких протестов

По данным New York Post, компании уже начали процесс выхода из проекта. «Они не хотят иметь с этим ничего общего. Нет никакого желания продолжать участвовать в этом хаосе. Кушнер найдет другой способ войти в этот сектор. Сейчас это превращается в катастрофу для бренда», — заявил анонимный источник.