Инфантино подтвердил отказ ФИФА от плана продажи части ее коммерческих прав

Ранее инициативу ФИФА раскритиковали в Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), а Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте турниров под эгидой организации. В Азиатской конфедерации футбола (АФК) выразили разочарование тем, что проект такого масштаба был представлен публично до предварительного обсуждения с заинтересованными сторонами. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) заявила, что не планирует ставить коммерческую составляющую выше ценностей спорта, в связи с чем запросила у ФИФА дополнительные разъяснения.