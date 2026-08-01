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Алаев расстроен конфликтом ФИФА и УЕФА, который может расколоть футбольное сообщество

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на конфликт ФИФА и УЕФА.

Источник: Reuters

«Мне очень печально, что такой яркий чемпионат мира только закончился, а уже обсуждаются сделки, которые могут расколоть футбольное сообщество. Я надеюсь, что коллеги найдут общий язык и завершившийся чемпионат мира не станет предвестником какого-то раскола в футболе», — сказал Алаев «СЭ».

УЕФА заявил о потере доверия к Джанни Инфантино как к президенту Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее Инфантино принял решение отказаться от планов по продаже доли в коммерческих правах на чемпионаты мира. Это предложение отвергли УЕФА, КОНКАКАФ, AФК и КОНМЕБОЛ. Все 55 членов УЕФА выступили за бойкот турниров под эгидой ФИФА в случае реализации замысла Инфантино.