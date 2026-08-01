Алаев расстроен конфликтом ФИФА и УЕФА, который может расколоть футбольное сообщество

«Мне очень печально, что такой яркий чемпионат мира только закончился, а уже обсуждаются сделки, которые могут расколоть футбольное сообщество. Я надеюсь, что коллеги найдут общий язык и завершившийся чемпионат мира не станет предвестником какого-то раскола в футболе», — сказал Алаев «СЭ».