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УЕФА предупредил Инфантино о возможном иске, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) письменно уведомил президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о том, что рассматривает возможность подачи иска, и потребовал сохранить все материалы, связанные с планом продажи коммерческих прав организации, сообщает The Telegraph.

Источник: РИА Новости Спорт

Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера — брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА до полного отзыва предложения. В ночь на субботу Инфантино сообщил, что на фоне возникших разногласий федерация отказалась от плана продажи части коммерческих прав. По данным СМИ, при реализации проекта годовая зарплата главы ФИФА выросла бы с 3 до 30 млн евро.

«УЕФА настоящим официально уведомляет о том, что активно рассматривает возможность подачи судебного иска, инициирования арбитражного разбирательства или подачи жалобы в регулирующие органы в связи с планом ФИФА по продаже коммерческих прав. Учитывая, что судебное разбирательство можно обоснованно ожидать, вы обязаны незамедлительно принять меры по выявлению и сохранению всех документов, описанных в этом уведомлении. Любое уничтожение, удаление, сокрытие или потеря соответствующих материалов после получения этого уведомления могут быть расценены как уничтожение доказательств», — цитирует газета выдержки из письма.

Ранее, после отказа Инфантино от планов продажи части коммерческих прав ФИФА частным инвесторам, УЕФА выступил с заявлением, в котором сообщил о потере доверия к руководству организации и намерении привлечь к ответственности авторов этого плана.