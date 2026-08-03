УЕФА предупредил Инфантино о возможном иске, сообщили СМИ

«УЕФА настоящим официально уведомляет о том, что активно рассматривает возможность подачи судебного иска, инициирования арбитражного разбирательства или подачи жалобы в регулирующие органы в связи с планом ФИФА по продаже коммерческих прав. Учитывая, что судебное разбирательство можно обоснованно ожидать, вы обязаны незамедлительно принять меры по выявлению и сохранению всех документов, описанных в этом уведомлении. Любое уничтожение, удаление, сокрытие или потеря соответствующих материалов после получения этого уведомления могут быть расценены как уничтожение доказательств», — цитирует газета выдержки из письма.