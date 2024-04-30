«Роналдо полюбил Россию. Ростов — очень гостеприимный город. Он живет вместе с мамой и невестой, никаких проблем нет». Агент игрока о его адаптации | Источник: Sports.Ru

В апреле бразилец также отличился в играх с «Сочи», «Факелом», «Уралом». В последних двух случаях на его счету победные мячи.

— Отличный гол. Главное, что он помог команде получить три очка в непростом матче. Как адаптация Роналдо? Он полюбил Россию. Ростов — очень гостеприимный город. Роналдо живет вместе с мамой и невестой, поэтому никаких проблем нет.

— Кто был кумиром Роналдо, Криштиану или «Зубастик»?

— Оба!

— Вы представляете, какой гениальный маркетинговый ход могли сделать в «Ростове», если бы дали Роналдо девятый номер, а не седьмой?