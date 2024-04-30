«Роналдо полюбил Россию. Ростов — очень гостеприимный город. Он живет вместе с мамой и невестой, никаких проблем нет». Агент игрока о его адаптации
Полузащитник «Ростова» сравнял счет в игре с «Оренбургом» (2:1) в 26-м туре Мир РПЛ.
Полузащитник «Ростова» сравнял счет в игре с «Оренбургом» (2:1) в 26-м туре Мир РПЛ.
В апреле бразилец также отличился в играх с «Сочи», «Факелом», «Уралом». В последних двух случаях на его счету победные мячи.
— Отличный гол. Главное, что он помог команде получить три очка в непростом матче. Как адаптация Роналдо? Он полюбил Россию. Ростов — очень гостеприимный город. Роналдо живет вместе с мамой и невестой, поэтому никаких проблем нет.
— Кто был кумиром Роналдо, Криштиану или «Зубастик»?
— Оба!
— Вы представляете, какой гениальный маркетинговый ход могли сделать в «Ростове», если бы дали Роналдо девятый номер, а не седьмой?
— Ха-ха, не задумывался об этом, но цвета «Ростова» похожи на форму сборной Бразилии. Это интересно, — сказал Хулио Сезар Гранха.