Месси признан лучшим игроком 11-го тура МЛС. У него 2+1 в матче с «Нью-Инглэнд Революшн» | Источник:

Аргентинец был признан лучшим игроком тура по итогам голосования журналистов и болельщиков. Он опередил Кристиана Бентеке («Ди Си Юнайтед»), Федерико Бернардески («Торонто») и Хадера Обриана («Остин»).