Месси признан лучшим игроком 11-го тура МЛС. У него 2+1 в матче с «Нью-Инглэнд Революшн»
«Интер Майами» разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» в 11-м туре чемпионата (4:1). Месси отметился двумя голами и результативной передачей.
«Интер Майами» разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» в 11-м туре чемпионата (4:1). Месси отметился двумя голами и результативной передачей.
Аргентинец был признан лучшим игроком тура по итогам голосования журналистов и болельщиков. Он опередил Кристиана Бентеке («Ди Си Юнайтед»), Федерико Бернардески («Торонто») и Хадера Обриана («Остин»).
Лионель также попал в символическую сборную тура.