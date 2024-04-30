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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Месси признан лучшим игроком 11-го тура МЛС. У него 2+1 в матче с «Нью-Инглэнд Революшн»

«Интер Майами» разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» в 11-м туре чемпионата (4:1). Месси отметился двумя голами и результативной передачей.

Месси признан лучшим игроком 11-го тура МЛС. У него 2+1 в матче с «Нью-Инглэнд Революшн» | Источник: Sports.Ru

Аргентинец был признан лучшим игроком тура по итогам голосования журналистов и болельщиков. Он опередил Кристиана Бентеке («Ди Си Юнайтед»), Федерико Бернардески («Торонто») и Хадера Обриана («Остин»).

Лионель также попал в символическую сборную тура.

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