Радимов о Дзюбе и «Локо»: «Зачем тренеру человек, который просто хихикает и не в форме? По подбору игроков это сборная России, но 2 года не могут купить нормальную защиту. На бронзе можно став

Радимов о Дзюбе и «Локо»: «Зачем тренеру человек, который просто хихикает и не в форме? По подбору игроков это сборная России, но 2 года не могут купить нормальную защиту. На бронзе можно ставить крест» | Источник: Sports.Ru

«Здесь любопытно интервью, которое Галактионов дал после игры со “Спартаком”, отметил игроков, которые вышли на замену, хорошо себя проявили. И назвал фамилии Жемалетдинова и Сулейманова. Дзюбу вообще не упомянул, его отдельно спросили про Дзюбу. И он сказал, мол, надо пересмотреть матч, то есть деликатно ушел от ответа.

Понятно, что в отношениях Дзюбы и Галактионова не все просто. Ну и Дзюба сам виноват, он на самом деле к этой весне подошел откровенно не в форме. Он просто мешал команде, а Дзюба не в форме, действительно, слабая единица.

К сожалению, это факт спортивный, и, как мне кажется, это, конечно же, повлияло на отношение. Галактионов на него рассчитывал, а его нет. Ну и само поведение Дзюбы. Помните, с «Балтикой» в кубковом матче хихикал там что-то, не забил решающий пенальти, лишил команду шанса бороться за трофей. Ну и зачем тренеру нужен человек, который просто хихикает и не в форме?

Понятно, что Дзюба наверняка это воспринимает в штыки. Но это нормально со стороны Галактионова. Галактионову это в плюс надо поставить".

О шансах «Локомотива» на тройку.

«Я думаю, что да, на бронзе можно ставить крест. “Локо” в этом матче — это квинтэссенция всего “Локомотива” за весь сезон. Атакующая группа нормальная, создает моменты, но баланса не хватает. И особенно весь “Локо” показателен в одном моменте — это второй пропущенный гол, когда дали посмотреть Литвинову, принять, подать. Вот в этом весь “Локомотив”. Там не добежали, тут не добежали, ну и без центральных защитников играть невозможно.

Они два года не могут купить нормальную центральную защиту. Я скажу, вот Нино, который в «Зените», как он смотрится здорово, сколько он моментов прочитал. Помните, передача Тюкавина в первом тайме от Фомина, такая скрытая под себя была? И Нино прочитал эту передачу и в подкате в последний момент вытащил на угловой.

Вот такая глыба нужна «Локомотиву», чтобы бороться с ней не за медали, а за чемпионство. Все остальное у них есть, по подбору игроков это сборная России«, — сказал бывший полузащитник “Зенита” Владислав Радимов.