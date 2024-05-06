Экс-руководителей ФК «Тамбов» приговорили к условным срокам за мошенничество

ТАСС, 6 мая. Бывших руководителей футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову и Павла Худякова приговорили к четырем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве и растрате. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд приговорил Павла Худякова и Ольгу Коновалову к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждому. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

В суде установлено, что генеральный и спортивный директоры фиктивно трудоустроили в клуб бывшую супругу Худякова, причинив ущерб в размере более 800 тыс. рублей. А также растратили около 500 тыс. рублей путем осуществления оплаты своим знакомым расходов, связанных с посещениями матчей футбольного клуба. Кроме того, Коновалова похитила более 1,7 млн рублей, полученные в качестве субсидии в рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта», а Худяков украл более 2,7 млн рублей, поступивших в качестве заработной платы сотрудникам клуба. «Ущерб, причиненный преступлениями, возмещен Худяковым в полном объеме, а Коноваловой — частично», — добавили в пресс-службе.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах), ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата).

Коновалова возглавляла футбольный клуб с 2018 по 2021 год. В декабре 2020 года в отношении нее возбудили уголовное дело из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками клуба. В сентябре 2021 года Коновалову задержали в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и отправили под арест.