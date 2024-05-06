Клуб «Младост» стал самым возрастным в Европе

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Согласно статистике, средний возраст игроков сербской команды в сезоне-2023/2024 составляет 32,1 года. При этом самым возрастным чемпионатом названа греческая Суперлига (28,6 года).

Самым молодым клубом Европы стал белорусский «Минск», средний возраст футболистов которого равен 21,1 года. Среди чемпионатов лидером по показателю оказался словенский (24,8 года).