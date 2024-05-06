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16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Клуб «Младост» стал самым возрастным в Европе

Сербский футбольный клуб «Младост», название которого в переводе означает «молодость», стал самым возрастным в Европе. Данные опубликованы на сайте Международного центра спортивных исследований (CIES).

Источник: Соцсети

Согласно статистике, средний возраст игроков сербской команды в сезоне-2023/2024 составляет 32,1 года. При этом самым возрастным чемпионатом названа греческая Суперлига (28,6 года).

Самым молодым клубом Европы стал белорусский «Минск», средний возраст футболистов которого равен 21,1 года. Среди чемпионатов лидером по показателю оказался словенский (24,8 года).

В России самым молодым клубом стал столичный «Локомотив» (24,9 года). Антирейтинг возглавил воронежский «Факел» (30,1 года).

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