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16:12 (мск), источник: Sports.Ru

Петржела о Дзюбе: «Пора завершить карьеру. Лучше было бы пройти тренерские курсы и передать свой богатый игровой опыт молодым»

Контракт 35-летнего нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления еще на сезон.

Петржела о Дзюбе: «Пора завершить карьеру. Лучше было бы пройти тренерские курсы и передать свой богатый игровой опыт молодым» | Источник: Sports.Ru

"В какой лиге Дзюба мог бы сейчас заиграть? Думаю, такой лиги нет, ему пора завершить карьеру. Это уже не тот футболист, который был раньше.

Конечно, Дзюба может еще поиграть в свое удовольствие, но лучше было бы завершить карьеру, пройти тренерские курсы и передать свой богатый игровой опыт молодым футболистам«, — сказал экс-тренер “Зенита”.

В текущем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 4 результативные передачи. Полная статистика футболиста доступна здесь.

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