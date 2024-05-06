Петржела о Дзюбе: «Пора завершить карьеру. Лучше было бы пройти тренерские курсы и передать свой богатый игровой опыт молодым» | Источник: Sports.Ru

"В какой лиге Дзюба мог бы сейчас заиграть? Думаю, такой лиги нет, ему пора завершить карьеру. Это уже не тот футболист, который был раньше.

Конечно, Дзюба может еще поиграть в свое удовольствие, но лучше было бы завершить карьеру, пройти тренерские курсы и передать свой богатый игровой опыт молодым футболистам«, — сказал экс-тренер “Зенита”.