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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

Клаудиньо сделал 20-й пас в РПЛ. Только у Глушенкова больше передач с момента дебюта бразильца в лиге

«Факел» и «Зенит» проводят матч 27-го тура Мир РПЛ (0:1, второй тайм).
Клаудиньо сделал 20-й пас в РПЛ. Только у Глушенкова больше передач с момента дебюта бразильца в лиге | Источник: Sports.Ru

На 41-й минуте петербуржцы открыли счет — мяч забил Дуглас Сантос после передачи Клаудиньо.

Это 20-й голевой пас Клаудиньо в РПЛ — второй результат в лиге с момента его в августе 2021 года. Больше передач на этом промежутке сделал только Максим Глушенков из «Локомотива» — 22.

Также это второй результат по передачам среди игроков «Зенита» при Сергее Семаке (с сезона-2018/19):

23 — Артем Дзюба;

20 — Клаудиньо;

18 — Дуглас Сантос;

17 — Малком;

16 — Вендел.

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