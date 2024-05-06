Клаудиньо сделал 20-й пас в РПЛ. Только у Глушенкова больше передач с момента дебюта бразильца в лиге | Источник:

Это 20-й голевой пас Клаудиньо в РПЛ — второй результат в лиге с момента его в августе 2021 года. Больше передач на этом промежутке сделал только Максим Глушенков из «Локомотива» — 22.