Клаудиньо сделал 20-й пас в РПЛ. Только у Глушенкова больше передач с момента дебюта бразильца в лиге
«Факел» и «Зенит» проводят матч 27-го тура Мир РПЛ (0:1, второй тайм).
На 41-й минуте петербуржцы открыли счет — мяч забил Дуглас Сантос после передачи Клаудиньо.
Это 20-й голевой пас Клаудиньо в РПЛ — второй результат в лиге с момента его в августе 2021 года. Больше передач на этом промежутке сделал только Максим Глушенков из «Локомотива» — 22.
Также это второй результат по передачам среди игроков «Зенита» при Сергее Семаке (с сезона-2018/19):
23 — Артем Дзюба;
20 — Клаудиньо;
18 — Дуглас Сантос;
17 — Малком;
16 — Вендел.