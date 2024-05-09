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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Хабиб помог 100-летнему ветерану нанести символический удар перед матчем «Динамо» и «Химок»

Матч 31-го тура Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Химками» состоялся вечером 8 мая, завершившись со счетом 1:0.

Хабиб помог 100-летнему ветерану нанести символический удар перед матчем «Динамо» и «Химок» | Источник: Sports.Ru

«Думал полететь на “Сантьяго Бернабеу”, но все же решил посетить “Анжи Арену”, — написал в социальных сетях экс-чемпион UFC в легком весе.

Хабиб посетит матч Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Химками».

Хабиба пригласили в Индонезию для популяризации Дагестана.

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