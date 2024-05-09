Хабиб помог 100-летнему ветерану нанести символический удар перед матчем «Динамо» и «Химок» | Источник:

«Думал полететь на “Сантьяго Бернабеу”, но все же решил посетить “Анжи Арену”, — написал в социальных сетях экс-чемпион UFC в легком весе.