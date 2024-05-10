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12:13 (мск), источник: БЕЛТА

Матчем за Суперкубок Беларуси в Щучине откроется новый сезон пляжного футбола

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон пляжного футбола в Беларуси откроется 10 мая в Щучине матчем за Суперкубок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В поединке за первый трофей нынешнего сезона чемпион и обладатель Кубка страны могилевский ЦОР встретится с финалистом прошлогоднего кубкового розыгрыша витебским клубом «Юркас». Встреча стартует в 18.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». В прошлом сезоне обладателем Суперкубка во второй раз стал «Щучин». Трижды этим трофеем владел борисовский БАТЭ, два раза его брал «Гроднооблспорт», по разу — ЦОР, мозырский «М-Сити» и команда Витебской области.

Вслед за 11-м розыгрышем Суперкубка также в Щучине завтра стартует 17-й чемпионат Беларуси по пляжному футболу. Кроме соискателей первого трофея сезона в нем выступят «Брест-Волга», «Минск», «Гроднооблспорт», «Щучин» и могилевский «ДЮСШ-ЦОР». В прошлом году тройку призеров составили ЦОР, «Брест-Волга» и ФСК «Мелиоратор» из Островца. Больше всех чемпионом становился БАТЭ — 7 раз, четырежды золото завоевывал ЦОР, по два раза чемпионами были минский «Пассат-Пласт» и «Гроднооблспорт», один титул у светлогорского ЦКК.

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