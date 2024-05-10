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19:05 (мск), источник: Газета.Ру

Жена игрока сборной России снялась обнаженной в блестках

Ксения Песьякова, жена голкипера «Ростова» и сборной России Сергея Песьякова, на своей странице в Stories Instagram показала видеозапись с новой фотосессии.

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Песьякова снялась обнаженной, ее тело обмазано блестками. На кадрах супруга голкипера прикрывает руками грудь.

Ксения и Сергей познакомились, когда голкипер выступал за ярославский «Шинник» в 2008 году. Молодые люди познакомились в одном из ресторанов города. Сначала между ними была только дружба — голкиперу пришлось уехать в Москву для выступления за «Спартак». Три года они общались на расстоянии, а в 2014 году поженились. Пара воспитывает троих детей — Артема, Полину и Ярослава, который появился на свет в феврале 2023 года.

Песьяков родился в Иванове и получил футбольное образование в родном городе. Затем голкипер поиграл в «Шиннике», «Текстильщике», «Спартаке», «Томи» и «Анжи». С 2017 года он защищает цвета «Ростова».

В 2022 году голкипер впервые был вызван в сборную России. Песьяков провел за национальную команду два матча.

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