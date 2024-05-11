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13:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Экс-тренер «Спартака» сравнил стоимость жизни в Москве и Мадриде

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил стоимость жизни в Москве и Мадриде. Его слова приводит Sport24.

Источник: РИА "Новости"

Рианчо заявил, что столицы очень дорогие по сравнению с другими городами и в них всегда заоблачные цены и высокие зарплаты. «В Москве жить так же дорого, как и в Мадриде, но это зависит от образа жизни. Я строгий человек, мне не нужно много денег», — сказал он.

Специалист рассказал, что самой дорогой его покупкой в российской столице стали матрешки. «Не помню их цену, но они были отличного качества», — добавил экс-тренер.

Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 году. Сначала он был ассистентом Массимо Карреры, а после его увольнения исполнял обязанности главного тренера на протяжении шести матчей.

Ранее российский защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев сравнил жизнь в Москве и Нью-Йорке. По словам спортсмена, Нью-Йорк является менее пригодным для жизни.

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