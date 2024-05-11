Экс-тренер «Спартака» сравнил стоимость жизни в Москве и Мадриде

Рианчо заявил, что столицы очень дорогие по сравнению с другими городами и в них всегда заоблачные цены и высокие зарплаты. «В Москве жить так же дорого, как и в Мадриде, но это зависит от образа жизни. Я строгий человек, мне не нужно много денег», — сказал он.