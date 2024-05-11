У Дзюбы поднялась температура после тренировки в плохих погодных условиях 8 мая («Спорт-Экспресс»)

По информации «Спорт-Экспресса», Дзюба заболел после тренировки 8 мая в Баковке из-за плохих погодных условий — в тот же день у него поднялась температура. Как сообщает источник, с высокой долей вероятности Дзюба вернется тренировкам в цикле на предстоящую игру 29-го тура Мир РПЛ против «Факела».