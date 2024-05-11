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19:27 (мск), источник: Sports.Ru

У Дзюбы поднялась температура после тренировки в плохих погодных условиях 8 мая («Спорт-Экспресс»)

Ранее стало известно, что нападающий «Локомотива» пропустит матч с «Оренбургом» из-за болезни.

У Дзюбы поднялась температура после тренировки в плохих погодных условиях 8 мая («Спорт-Экспресс») | Источник: Sports.Ru

По информации «Спорт-Экспресса», Дзюба заболел после тренировки 8 мая в Баковке из-за плохих погодных условий — в тот же день у него поднялась температура. Как сообщает источник, с высокой долей вероятности Дзюба вернется тренировкам в цикле на предстоящую игру 29-го тура Мир РПЛ против «Факела».

Отмечается, что после тренировки 8 мая температура также поднялась у вратаря Даниила Худякова, он не полетел с командой в Оренбург на игру 28-го тура.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел 21 игру, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Его статистику можно увидеть здесь.

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