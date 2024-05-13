«Думали, что дома нас арестуют» Лучший клуб СССР разогнали после одного поражения. За что Сталин наказал футболистов?

«В раздевалке царит гробовое молчание. Борис Аркадьев опустил голову, он в отчаянии. Быть может, только он в полной мере понимает, чем все это может кончиться», — так события в перерыве матча с Югославией описывал вратарь сборной СССР Леонид Иванов. На тот момент команда «горела» 0:3, на 75-й минуте югославы и вовсе вели 5:1, однако в последние 15 минут советские игроки совершили чудо и спаслись от поражения. Это не уберегло многих участников той Олимпиады от крутого поворота в жизни и карьере.

Все или ничего

Сборная СССР по футболу провела первый матч в истории в 1924 году против команды Турции, но в официальных турнирах советские игроки долгое время участия не принимали. Сначала это происходило из-за того, что страна не входила в состав Международной федерации футбола (ФИФА), затем из-за начала Второй мировой войны. В ФИФА СССР приняли лишь в 1946 году, а международный дебют команды был запланирован на летних Олимпийских играх-1952 в Хельсинки.

Главным тренером сборной назначили Бориса Аркадьева, который был наставником выигравшего два последних чемпионата страны клуба ЦДСА. Логично, что ставку специалист сделал на хорошо знакомых ему футболистов, поэтому костяк команды составили армейцы. Капитаном и лидером советской сборной был легендарный Всеволод Бобров.

Команда собралась еще в марте — за четыре месяца до старта турнира — и провела за это время 22 контрольных матча. По большей части это были встречи с советскими клубами, но были и спарринги со сборными стан соцлагеря. В чемпионате СССР ЦДСА без лидеров пришлось бы очень туго, поэтому из-за Олимпиады старт первенства перенесли с привычного начала весны на июль. Все в футбольной жизни страны в тот момент было подчинено интересам сборной.

Борис Аркадьев (второй справа) | Источник: РИА "Новости"

По итогам сбора Аркадьев определил окончательный состав сборной. В него вошли пять футболистов ЦДСА, по четыре игрока московского и тбилисского «Динамо», по два представителя «Спартака», «Зенита» и ВВС, а еще один футболист играл за «Торпедо». На турнире перед командой ставилась единственная задача — завоевать золотые медали.

Бесполезный камбэк

Футбольный турнир Олимпиады 1952 года не предусматривал никаких групповых этапов. 25 участников играли друг с другом на вылет, а сборной СССР в первом раунде в соперники досталась команда Болгарии. На протяжении основного времени матча зрители голов не увидели, однако в овертайме команды начали забивать. Первым отличился болгарин Иван Колев, но Бобров достаточно быстро сравнял счет. Он же спустя четыре минуты соорудил и победный гол, выкатив мяч на пустые ворота Василию Трофимову.

В ⅛ финала сборная СССР попала на Югославию, которая на тот момент была очень сильна и гораздо более опытна, чем советская команда. Отношения в тот момент между странами были ужасными: югославский лидер Иосип Броз Тито окончательно рассорился с Иосифом Сталиным, и дипломатические отношения между странами были прекращены еще в 1948 году. СССР и Югославия фактически находились в состоянии холодной войны, пропаганда обеих стран действовала на информационном фронте, правительства — на экономическом. В такой атмосфере футбольным командам пришлось играть на Олимпиаде. О популярном слогане «спорт вне политики» здесь, конечно, никто не вспоминал.

Голкипер сборной СССР Иванов рассказывал, что перед встречей с югославами игроков хорошенько накачали. Расталкивая друг друга к футболистам обращались многочисленные товарищи — руководители комсомола, профсоюзов, специально приехал даже посол СССР в Финляндии. Все считали своим долгом донести до спортсменов важность предстоящей встречи. «На вас смотрит весь народ и великий вождь товарищ Сталин», — говорили советским игрокам. С похожим давлением столкнулись и югославы.

С досадой вспоминаю, как некоторые деятели, сопровождавшие команду, долго и настойчиво внушали нам необходимость победить во что бы то ни стало, бесконечно напоминали об ответственности за исход соревнования. Такие нотации и накачки только злили, нервировали и волновали игроков. Леонид Иванов вратарь сборной СССР

В начале матча советские футболисты полетели вперед и упустили несколько хороших шансов отличиться, но по истечении первых 15 минут игру под контроль взяли югославы. Более опытная команда завладела мячом и провела множество классных атак. Три из них завершились голами. СССР мог пропустить еще больше, но несколько раз выручил Иванов. Бобров вспоминал, что в перерыве пытался подбодрить партнеров по команде, хотя и сам не особо верил, что этот матч можно спасти.

Уже спустя две минуты после перерыва югославы забили четвертый мяч, после чего счет наконец-то размочил Бобров. Однако вскоре Иванов в пятый раз достал мяч из своих ворот. Казалось, что в этой игре футболистам сборной СССР ловить уже точно нечего. Югославы всей командой отошли назад и спокойно обороняли комфортное преимущество. Лишь на 75-й минуте Трофимов благодаря индивидуальному мастерству обыграл нескольких соперников и точно пробил в угол, сократив отставание — 2:5. До конца встречи оставалось 15 минут, забить три мяча за это время казалось практически нерешаемой задачей. Но Бобров и его партнеры почувствовали, что у соперника кончились силы.

Наши ребята давно уже отдали инициативу сопернику, отказались от атакующей игры. А русские, физически сильные и хорошо подготовленные, почувствовав, что терять-то нечего, всей командой пошли в наступление, тон в котором задавал незабвенный Всеволод Бобров. Радивойе Маркович югославский комментатор

Именно Бобров на 79-й минуте забил третий мяч, после чего от уверенности югославов не осталось и следа. Они всей командой встали в собственной штрафной и начали судорожно отбиваться, безадресно вынося мяч. Однако югославский «автобус» пал под напором советских игроков. Бобров на 87-й минуте оформил хет-трик, а на последних секундах встречи Александр Петров забил пятый матч и довершил оформление футбольного чуда. В овертайме у сборной СССР было несколько возможностей забрать волевую победу, а самый реальный шанс упустил Константин Бесков, пробивший в штангу после выхода один на один. Счет остался прежним, по регламенту турнира через день назначили переигровку.

На второй матч советским игрокам не хватило эмоций, хотя начиналось все отлично. Уже на шестой минуте Бобров забил очередной мяч и вывел сборную СССР вперед, однако югославы быстро сравняли счет. После этого фортуна забрала долг у советской команды. Главным антигероем встречи стал защитник Анатолий Башашкин. Сначала он привез нелепый пенальти, а затем в попытке заблокировать удар лишь помешал Иванову на него среагировать. 3:1 — дальше отправились югославы. Они в итоге дошли до финала, где уступили сборной Венгрии, в составе которых блистал великий Ференц Пушкаш.

Всеволод Бобров | Источник: РИА "Новости"

Разбор полетов

После матча главного тренера Аркадьева посадили в самолет и отправили прямиком в Москву на ковер к партийному руководству, футболистам же взяли билеты на поезд до Ленинграда. В Северной столице жил лишь Иванов, остальным нужно было в Москву и другие города, но руководители так обиделись на вылетевших с турнира футболистов, что оставили их наедине с этой проблемой. Билеты на поезд в Москву удалось достать по знакомству, а атмосфера в вагоне оставляла желать лучшего. Многие футболисты опасались немедленного ареста.

Подъезжая к Москве, мы напряглись. Не знали, куда с вокзала повезут и как скоро увидим мы родных. А когда поняли, что нас никто не встречает, обрадовались и быстро разъехались по домам. Юрий Нырков футболист сборной СССР

До крайних мер не дошло, но гнев советского руководства по отношению к так некстати проигравшим югославам футболистам был страшен. Правда, санкции были введены с некоторой отсрочкой. В августе ЦДСА выиграл три матча подряд в чемпионате СССР, а болельщики не могли представить, что прощаются с командой почти на два года.

Приговор армейской команде вынес один из ближайших соратников Сталина Георгий Маленков, который вызвал к себе председателя Всесоюзного комитета по физкультуре и спорту Николая Романова и настойчиво предложил тому ликвидировать ЦДСА за провал на Олимпиаде. Функционер пытался убедить заместителя председателя Совета Министров СССР отказаться от столь радикального шага, справедливо отмечая, что в сборной играли не только футболисты ЦДСА. Однако тот аргументам не внял. «Если вы отказываетесь сами решать этот вопрос, то он все равно будет решен, но уже без вас», — заключил Маленков.

Вступиться за ЦДСА могли бы высокопоставленные военные, но и тут клубу не повезло. Пост военного министра занимал маршал Александр Василевский, который изначально был против создания при министерстве профессиональных клубов и выступал за развитие массового спорта. Так что он с радостью выполнил подготовленный Романовым приказ и без особых сожалений покончил не только с ЦДСА, но и еще с восемью профессиональными ведомственными командами, обосновав это тотальным сокращением численности Вооруженных сил СССР.

Старший тренер команды тов. Аркадьев Б. А. не справился со своими обязанностями, не обеспечил подготовку футболистов, что привело к провалу команды на Олимпийских играх. Ряд футболистов команды, особенно линии защиты, безответственно отнеслись к проводимым матчам, играли ниже своих возможностей, допустили большое количество ошибок. из приказа о роспуске ЦДСА

Участников злополучной Олимпиады ждали и персональные санкции. Аркадьева не только уволили из сборной, но и лишили звания Заслуженного мастера спорта СССР. Бескова также лишили звания, но еще и дисквалифицировали на год, аналогичные санкции последовали в отношении главного антигероя второго матча с югославами Башашкина и его партнера по обороне Константина Крижевского. Валентин Николаев отделался только лишением звания ЗМС, а Петров, сравнявший счет в первом матче с югославами, перестал быть мастером спорта.

Путь к ренессансу

В отсутствии ЦДСА чемпионат СССР дважды выиграл «Спартак», а возродили армейскую команду лишь в 1954-м — уже после ухода из жизни Сталина. В октябре 1955-го красно-синие взяли Кубок страны, но следующей победы в чемпионате пришлось ждать долгих 19 лет, это произошло лишь в 1970 году. После этого армейцы провели еще 21 год без золота и выиграли последнее в истории первенство СССР.

Опальный Аркадьев после Олимпиады пошел тренировать московский «Локомотив», с которым взял Кубок СССР, а в конце 1950-х на несколько лет возвращался в ЦДСА, но пик его тренерской карьеры был пройден в начале 1950-х. Бесков после отбытия дисквалификации ненадолго вернулся в «Динамо», но уже в 1954-м повесил бутсы на гвоздь и стал одним из самых успешных тренеров в истории советского футбола. Сборная СССР под его руководством дошла до финала чемпионата Европы-1964, «Динамо» дважды брало Кубок страны, а «Спартак» два раза становился чемпионом.

Крижевский играл в «Динамо» до 1961-го и вместе с Башашкиным, который представлял ЦДСА, после дисквалификации вернулся в сборную СССР. Петров и Николаев, как и остальные футболисты расформированной армейской команды, за национальную команду больше не играли. Неоправданно жесткое решение партийного руководства о роспуске ЦДСА нанесло серьезнейший удар по целому поколению талантливых советских футболистов.