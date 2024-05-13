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11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Юрий Нагорных: «Дзюба — большой мастер, он помог “Локо”. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона»

Ранее представитель футболиста Леонид Гольдман сказал, что железнодорожники приняли решение «списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона».

Юрий Нагорных: «Дзюба — большой мастер, он помог “Локо”. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона» | Источник: Sports.Ru

"Агент на то и является представителем игрока, чтобы вести свою работу. Агенты это делают по-разному, в течение этого сезона мы видели разные заявления, интервью. Спокойно к этому относимся.

Артем Дзюба — большой мастер, он помог «Локомотиву». На матче с «Оренбургом» его не было в заявке из-за температуры. Что здесь сделаешь? Это жизнь. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона«, — сказал председатель совета директоров “Локомотива” Юрий Нагорных.

Контракт Дзюбы с московским клубом рассчитан до конца этого сезона. В текущем розыгрыше Мир РПЛ 35-летний форвард провел 21 матч и забил 4 гола.

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