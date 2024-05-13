Юрий Нагорных: «Дзюба — большой мастер, он помог “Локо”. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона»

"Агент на то и является представителем игрока, чтобы вести свою работу. Агенты это делают по-разному, в течение этого сезона мы видели разные заявления, интервью. Спокойно к этому относимся.
Артем Дзюба — большой мастер, он помог «Локомотиву». На матче с «Оренбургом» его не было в заявке из-за температуры. Что здесь сделаешь? Это жизнь. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона«, — сказал председатель совета директоров “Локомотива” Юрий Нагорных.
Контракт Дзюбы с московским клубом рассчитан до конца этого сезона. В текущем розыгрыше Мир РПЛ 35-летний форвард провел 21 матч и забил 4 гола.