Юрий Нагорных: «Дзюба — большой мастер, он помог “Локо”. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона» | Источник:

"Агент на то и является представителем игрока, чтобы вести свою работу. Агенты это делают по-разному, в течение этого сезона мы видели разные заявления, интервью. Спокойно к этому относимся.

Артем Дзюба — большой мастер, он помог «Локомотиву». На матче с «Оренбургом» его не было в заявке из-за температуры. Что здесь сделаешь? Это жизнь. Мы договорились, что ни с одним игроком не ведем переговоров до окончания сезона«, — сказал председатель совета директоров “Локомотива” Юрий Нагорных.