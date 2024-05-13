Футбольное «Динамо» хочет позвать Овечкина для участия в Братском кубке с ЦСКА, «Партизаном» и ОФК

Генеральный директор футбольного «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что Александр Овечкин может принять участие в этом турнире.
«По поводу Александра Овечкина мы, конечно, думаем. Это было большое событие. Сумасшедшие охваты его гола, силового приема. Естественно, он один из первых кандидатов, если мы допустим этот сценарий», — сказал Пивоваров.
В июне 2022 года капитан «Вашингтона» подписал контракт на один матч с «Динамо» и сыграл в товарищеском матче против «Амкала» (5:0).
Овечкин открыл счет на 11-й минуте, исполнив точный удар в дальний угол с левого фланга штрафной после передачи пяткой в исполнении Федора Смолова. Этот гол стал победным для «Динамо» в этом матче.
Овечкин забил за «Динамо»! Вот тактический разбор: выиграл 100% единоборств за 11 минут.