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19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Футбольное «Динамо» хочет позвать Овечкина для участия в Братском кубке с ЦСКА, «Партизаном» и ОФК

Летний международный турнир BetBoom Братский кубок пройдет в Москве с 3 по 7 июля. В нем примут участие четыре команды: московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК.

Футбольное «Динамо» хочет позвать Овечкина для участия в Братском кубке с ЦСКА, «Партизаном» и ОФК | Источник: Sports.Ru

Генеральный директор футбольного «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что Александр Овечкин может принять участие в этом турнире.

«По поводу Александра Овечкина мы, конечно, думаем. Это было большое событие. Сумасшедшие охваты его гола, силового приема. Естественно, он один из первых кандидатов, если мы допустим этот сценарий», — сказал Пивоваров.

В июне 2022 года капитан «Вашингтона» подписал контракт на один матч с «Динамо» и сыграл в товарищеском матче против «Амкала» (5:0).

Овечкин открыл счет на 11-й минуте, исполнив точный удар в дальний угол с левого фланга штрафной после передачи пяткой в исполнении Федора Смолова. Этот гол стал победным для «Динамо» в этом матче.

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