Роналду об «Арсенале»: «Они не выиграют чемпионат, о господи»
Нападающий «Аль-Насра» пообщался с промоутером Фрэнком Уорреном, болеющим за «канониров», перед боем Тайсона Фьюри с Александром Усиком.
Нападающий «Аль-Насра» пообщался с промоутером Фрэнком Уорреном, болеющим за «канониров», перед боем Тайсона Фьюри с Александром Усиком.
«Мы все еще ждем тебя в “Арсенале”, — сказал Уоррен.
«Они не выиграют чемпионат, о господи», — смеясь ответил 39-летний португалец.
Роналду приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик.