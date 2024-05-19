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00:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду об «Арсенале»: «Они не выиграют чемпионат, о господи»

Нападающий «Аль-Насра» пообщался с промоутером Фрэнком Уорреном, болеющим за «канониров», перед боем Тайсона Фьюри с Александром Усиком.

Роналду об «Арсенале»: «Они не выиграют чемпионат, о господи» | Источник: Sports.Ru

«Мы все еще ждем тебя в “Арсенале”, — сказал Уоррен.

«Они не выиграют чемпионат, о господи», — смеясь ответил 39-летний португалец.

Роналду приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик.

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