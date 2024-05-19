Бенхамин Гарре: «Я не самарский Месси. Он лучший игрок всех времен — таких больше нет. Сыграть с Лео — моя мечта» | Источник: Sports.Ru

— Мы выиграли последний турнир. Я буду поддерживать сборную, как всегда.

Месси — лучший футболист всех времен. Надеюсь, он станет главной звездой турнира. Сыграть с Месси в одной команде — моя мечта.

— Месси или Роналду?

— Конечно, Месси. Ни в РПЛ, ни в каком-либо другом месте нет такого игрока, как Месси.

— Значит, ты не самарский Месси?

— Нет, я не самарский Месси, — ответил полузащитник «Крыльев Советов».