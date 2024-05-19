Бенхамин Гарре: «Я не самарский Месси. Он лучший игрок всех времен — таких больше нет. Сыграть с Лео — моя мечта»
— Каковы шансы Аргентины на Кубке Америки?
— Каковы шансы Аргентины на Кубке Америки?
— Мы выиграли последний турнир. Я буду поддерживать сборную, как всегда.
Месси — лучший футболист всех времен. Надеюсь, он станет главной звездой турнира. Сыграть с Месси в одной команде — моя мечта.
— Месси или Роналду?
— Конечно, Месси. Ни в РПЛ, ни в каком-либо другом месте нет такого игрока, как Месси.
— Значит, ты не самарский Месси?
— Нет, я не самарский Месси, — ответил полузащитник «Крыльев Советов».
В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл в 19 матчах Мир РПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Полная статистика аргентинца доступна здесь.