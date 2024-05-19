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16:42 (мск), источник: Sports.Ru

Бенхамин Гарре: «Я не самарский Месси. Он лучший игрок всех времен — таких больше нет. Сыграть с Лео — моя мечта»

— Каковы шансы Аргентины на Кубке Америки?

Бенхамин Гарре: «Я не самарский Месси. Он лучший игрок всех времен — таких больше нет. Сыграть с Лео — моя мечта» | Источник: Sports.Ru

— Мы выиграли последний турнир. Я буду поддерживать сборную, как всегда.

Месси — лучший футболист всех времен. Надеюсь, он станет главной звездой турнира. Сыграть с Месси в одной команде — моя мечта.

— Месси или Роналду?

— Конечно, Месси. Ни в РПЛ, ни в каком-либо другом месте нет такого игрока, как Месси.

— Значит, ты не самарский Месси?

— Нет, я не самарский Месси, — ответил полузащитник «Крыльев Советов».

В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл в 19 матчах Мир РПЛ, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Полная статистика аргентинца доступна здесь.

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