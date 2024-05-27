ФК «Ростов» покинул вратарь Сергей Песьяков
Футболист Песьяков покинул команду «Ростова».
Футболист Песьяков покинул команду «Ростова».
Футбольный клуб «Ростов» покинул 35-летний вратарь Сергей Песьяков. Об этом сообщили на официальной странице команды 26 мая.
Согласно опубликованной информации, голкипер выступал за ФК «Ростов» с 2017 года. Сергей Песьяков провел 182 матча, 50 из которых «сухих».
Футболист является чемпионом России сезона-2016/17. В то время он находился в составе московского «Спартака». За сборную он провел два матча.
— Футбольный клуб «Ростов» желает Сергею удачи в дальнейшей карьере!, — написали слова поддержки «желто-синие».
Отметим, что 25 мая прошла завершающая игра сезона РПЛ. ФК «Ростов» по итогам занял седьмое место в турнирной таблице.