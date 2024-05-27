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09:02 (мск), источник: Комсомольская правда

ФК «Ростов» покинул вратарь Сергей Песьяков

Футболист Песьяков покинул команду «Ростова».

Источник: БЕЛТА

Футбольный клуб «Ростов» покинул 35-летний вратарь Сергей Песьяков. Об этом сообщили на официальной странице команды 26 мая.

Согласно опубликованной информации, голкипер выступал за ФК «Ростов» с 2017 года. Сергей Песьяков провел 182 матча, 50 из которых «сухих».

Футболист является чемпионом России сезона-2016/17. В то время он находился в составе московского «Спартака». За сборную он провел два матча.

— Футбольный клуб «Ростов» желает Сергею удачи в дальнейшей карьере!, — написали слова поддержки «желто-синие».

Отметим, что 25 мая прошла завершающая игра сезона РПЛ. ФК «Ростов» по итогам занял седьмое место в турнирной таблице.

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