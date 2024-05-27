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27 мая, источник: Sports.Ru

Роналду первым в истории стал лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран

В завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» забил 35 голов в 31 матче, став лучшим бомбардиром турнира.
Роналду первым в истории футбола стал лучшим бомбардиром сезона в высших лигах 4 разных стран | Источник: Sports.Ru

В течение карьеры Роналду также становился лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось возглавить список лучших бомбардиров в высших лигах 4 разных стран.

Отметим, что Ромарио становился лучшим бомбардиром в высших лигах Нидерландов, Испании, Бразилии, а также в чемпионате штата Кариока в Бразилии.

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