Роналду первым в истории стал лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран

Роналду первым в истории футбола стал лучшим бомбардиром сезона в высших лигах 4 разных стран | Источник:

В течение карьеры Роналду также становился лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось возглавить список лучших бомбардиров в высших лигах 4 разных стран.