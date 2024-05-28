Месси о победе на ЧМ-2022: «Все зависит от Бога и его желаний. Всегда благодарен за то, что он мне дал»
"Я всегда говорю, что все зависит от Бога и его желаний. Он решает, что произойдет. Я всегда чувствовал, что все происходит по какой-то причине.
"Я всегда говорю, что все зависит от Бога и его желаний. Он решает, что произойдет. Я всегда чувствовал, что все происходит по какой-то причине.
Я всегда обращаюсь к Богу с просьбами и благодарю его за все, что он мне дал«, — сказал нападающий “Интер Майами” и сборной Аргентины в интервью TNT Sports Argentina.