Аршак Корян: «В Кубке “Химки” играли на равных с клубами РПЛ, мы можем бороться с соперниками из первой восьмерки. Лично я хочу биться за чемпионство. Да, это сложно, а что легко?» | Источник: Sports.Ru

— Даже по результатам видно, что все команды плотно шли в верхней части турнирной таблицы, поэтому легко нам не было. Если говорить о том, в чем мы были сильнее конкурентов, можно открыть статистику и посмотреть, что мы показали хорошую реализацию моментов, хотя могло быть еще лучше.

— Какие у вас планы на следующий сезон? Вы остаетесь в «Химках»?

— Да. У меня есть контракт, который действует еще и на следующий сезон.

— Генеральный директор «Химок» сказал, что у команды есть все шансы войти в десятку РПЛ. Это реально?

— Я не понимаю тех людей, которые говорят, что мы будем бороться за выживание. Лично я хочу биться за чемпионство, побеждать в каждом матче, будь то РПЛ или Лига чемпионов. Да, это сложно, а что легко? Выиграть первое место в ФНЛ тоже трудно.

— Уровень ФНЛ сопоставим с РПЛ?

— Если брать результаты Кубка, можно сказать, что мы играли на равных с клубами РПЛ. Возможно, они недонастраивались или мы хорошо настраивались, но это уже вторичные факторы. А если говорить в целом, мы можем бороться с соперниками из первой восьмерки.

— Читали, что в «Химки» могут прийти Джикия, Гильерме, Дзюба…