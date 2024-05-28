Роналду о рекорде саудовской лиги по голам: «Очень счастлив, не ожидал. Это важно для меня. Но команда — самое главное» | Источник:

«Мы хорошо закончили чемпионат, теперь нужно выиграть Кубок короля (1 июня “Аль-Наср” сыграет в финале с “Аль-Хилалем” — Спортс). Могу надеяться на то, что команда сможет хорошо сыграть, что финал будет хорошо сыгран, что в нем все будет справедливо. Об этом я прошу больше всего.