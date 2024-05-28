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12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду о рекорде саудовской лиги по голам: «Очень счастлив, не ожидал. Это важно для меня. Но команда — самое главное»

Вчера «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттихад» (4:2) в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии. Роналду оформил дубль, и это позволило ему побить рекорд лиги по голам за сезон — на счету португальца 35 мячей.

Роналду о рекорде саудовской лиги по голам: «Очень счастлив, не ожидал. Это важно для меня. Но команда — самое главное» | Источник: Sports.Ru

«Аль-Наср» занял второе место в таблице чемпионата Саудовской Аравии, титул взял «Аль-Хилаль».

«Мы хорошо закончили чемпионат, теперь нужно выиграть Кубок короля (1 июня “Аль-Наср” сыграет в финале с “Аль-Хилалем” — Спортс). Могу надеяться на то, что команда сможет хорошо сыграть, что финал будет хорошо сыгран, что в нем все будет справедливо. Об этом я прошу больше всего.

Я очень счастлив. Во-первых, из-за победы команды и хорошего окончания чемпионата. А, во-вторых, из-за рекорда по голам в лиге. Признаюсь, я очень счастлив. Я не ожидал. Это важно для меня. Но самое главное — всегда команда. Мы в хорошей форме. Мы хорошо играем и становимся лучше", — сказал Роналду.

У Роналду новый рекорд, Малком чемпион: итоги первого богатого сезона в СА.

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