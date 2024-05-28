Эндрик о том, что скорый уход Месси — шанс для Бразилии: «Не считаю так. Даже без него Аргентина всегда будет одним из фаворитов любого турнира» | Источник: Sports.Ru

— Это переходный момент, который мы, конечно, преодолеем. Перед двумя последними нашими победами на чемпионатах мира квалификация тоже проходила с неудачами и сомнениями, но мы справились и стали чемпионами. Мы уже восстановились, что показали в товарищеских матчах в Европе. Уверен, это именно так.

— Вы мечтаете свергнуть Аргентину с трона? Это последний победитель.

— Я всегда работал ради побед с «Палмейрас», а теперь — с «Реалом» и сборной Бразилии, если меня будут вызывать. Если нужно обыграть Аргентину, чтобы стать чемпионом, мы будем бороться. С уважением, но с верой [в победу].

— У Аргентины по-прежнему есть Месси, но его присутствие на следующем чемпионате мира — под вопросом. Его уход — возможность для Бразилии вернуть хорошее положение?

— Я не считаю так. У Аргентины всегда несколько звезд, никто не становился чемпионом в одиночку. Даже без Месси Аргентина всегда будет одним из фаворитов любого турнира. Обыграть их всегда будет сложно, — сказал Эндрик.