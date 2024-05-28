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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Криштиану Роналду: «Горд войти в историю как первый лучший бомбардир в четырех странах»

В завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» забил 35 голов в 31 матче, став лучшим бомбардиром турнира.
Криштиану Роналду: «Горд войти в историю как первый лучший бомбардир в четырех странах ?????????????» | Источник: Sports.Ru

Роналду первым в истории стал лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран — до Саудовской Аравии это удавалось ему в Англии, Испании и Италии.

"Горжусь, что вошел в историю как первый лучший бомбардир в четырех странах ?????????????.

Большое спасибо всем клубам, партнерам и персоналу, которые помогали мне на этом пути", — написал Роналду, опубликовав видео о сезонах, в которых он становился лучшим бомбардиром разных лиг.

У Роналду новый рекорд, Малком чемпион: итоги первого богатого сезона в СА.

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