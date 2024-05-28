Криштиану Роналду: «Горд войти в историю как первый лучший бомбардир в четырех странах ?????????????» | Источник: Sports.Ru

Роналду первым в истории стал лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран — до Саудовской Аравии это удавалось ему в Англии, Испании и Италии.

"Горжусь, что вошел в историю как первый лучший бомбардир в четырех странах ?????????????.

Большое спасибо всем клубам, партнерам и персоналу, которые помогали мне на этом пути", — написал Роналду, опубликовав видео о сезонах, в которых он становился лучшим бомбардиром разных лиг.