Уэйн Руни: «Месси — лучший игрок всех времен. Мне часто достается за то, что я называю его, они с Роналду оба невероятны. Но у Лео просто чуть больше таланта» | Источник:

Мне часто достается за то, что я называю Месси. В духе: «Как ты можешь говорить “Месси”, если Роналду — лучший?» Понимаю, что кто-то может называть Месси, кто-то Роналду — они оба невероятны. Вероятно, это два лучших футболиста из когда-либо игравших. На мой взгляд, у Месси просто чуть больше таланта, а это мне нравится в игроках. Вот в чем причина.