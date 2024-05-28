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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Уэйн Руни: «Месси — лучший игрок всех времен. Мне часто достается за то, что я называю его, они с Роналду оба невероятны. Но у Лео просто чуть больше таланта»

"Думаю, Месси — лучший в истории.

Уэйн Руни: «Месси — лучший игрок всех времен. Мне часто достается за то, что я называю его, они с Роналду оба невероятны. Но у Лео просто чуть больше таланта» | Источник: Sports.Ru

Мне часто достается за то, что я называю Месси. В духе: «Как ты можешь говорить “Месси”, если Роналду — лучший?» Понимаю, что кто-то может называть Месси, кто-то Роналду — они оба невероятны. Вероятно, это два лучших футболиста из когда-либо игравших. На мой взгляд, у Месси просто чуть больше таланта, а это мне нравится в игроках. Вот в чем причина.

Я бы хотел поиграть с Зинедином Зиданом — он был очень хорош. Месси — лучший игрок всех времен, но сыграть с Зиданом [было бы потрясающе]. Он хладнокровен, спокоен, играет обеими ногами, забивает и отдает голевые", — сказал Руни.

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