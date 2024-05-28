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16:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В «Роторе» сменился главный тренер

Денис Бояринцев был назначен главным тренером волгоградского «Ротора».

Источник: БЕЛТА

В конце сезона Второй лиги в «Роторе» сменился главный тренер. Олег Сергеев, у которого контракт был рассчитан до конца текущего игрового года, покинул свой пост. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. И сразу же волгоградский клуб объявил имя нового рулевого. Главным тренером был назначен Денис Бояринцев. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе «Ротора».

— Контракт подписан до конца сезона 2024/2025, — отметили в волгоградском клубе.

Денис Бояринцев родился 6 февраля 1978 года в Москве. Он является воспитанником столичной СДЮШОР № 63 «Смена». Будучи футболистом, выступал за «Смену», МИФИ, «Носту», «Рубин», «Спартак» (Москва), «Шинник», «Сатурн», «Жемчужину-Сочи», «Томь», «Торпедо» (Москва). В составе «Спартака» становился четырехкратным серебряным призером чемпионата России, выигрывал «бронзу» чемпионата страны с «Рубином».

После завершения игровой карьеры тренировал «Торпедо-д», «Носту», «Текстильщик», «КАМАЗ», «Родину», «Новосибирск», «Сокол». Выводил Текстильщик«, “Сокол” и “Родину” из Второй лиги в Первую.

Напомним, предыдущий главный тренер «Ротора» Олег Сергеев в свой должности проработал с 25 апреля, сменив, в свою очередь, Сергея Попкова.

Причиной двух отставок стали проигрыши сине-голубых. После очередного поражения фанаты даже заблокировали на трассе автобус команды, чтобы вызвать игроков на разговор.

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