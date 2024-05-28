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17:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Аль-Наср» хочет продлить Роналду до 2026-го с повышением зарплаты. Криштиану открыт к этому (talkSPORT)

Нынешнее соглашение форварда рассчитано до лета 2025 года. Как сообщает talkSPORT, саудовский клуб планирует провести с Роналду переговоры о продлении контракта еще на год — до 2026-го. Криштиану открыт к такому предложению.

«Аль-Наср» хочет продлить Роналду до 2026-го с повышением зарплаты. Криштиану открыт к этому (talkSPORT) | Источник: Sports.Ru

Нынешнее соглашение форварда рассчитано до лета 2025 года. Как сообщает talkSPORT, саудовский клуб планирует провести с Роналду переговоры о продлении контракта еще на год — до 2026-го. Криштиану открыт к такому предложению. В случае продления соглашения он получит повышение зарплаты. Сейчас ему платят 200 млн евро без учета бонусов.

Продление контракта с Роналду считают приоритетной задачей. В саудовской лиге полагают, что сохранить форварда необходимо, учитывая, что в 2025-м ей предстоит провести переговоры о продлении ТВ-контракта.

В случае продления контракта Роналду останется в футболе как минимум до 41 года. Кроме того, новое соглашение с «Аль-Насром» может дать ему шанс поехать на ЧМ-2026.

В минувшем сезоне Роналду забил 35 голов в 31 матче чемпионата Саудовской Аравии, побив рекорд по голам в лиге за сезон.

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