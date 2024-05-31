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10:57 (мск), источник: Sports.Ru

Черданцев о будущем Дзюбы: «Играть 90 минут с нашим графиком для него уже невыносимо. Можно посмотреть на Арнаутовича в “Интере” — выходит, когда надо»

В среду «Локомотив» официально объявил об уходе 35-летнего форварда.

Черданцев о будущем Дзюбы: «Играть 90 минут с нашим графиком для него уже невыносимо. Можно посмотреть на Арнаутовича в “Интере” — выходит, когда надо» | Источник: Sports.Ru

— Уход Дзюбы скажется на «Локомотиве»?

— Никак не скажется. Свои голы он забил. Мы видим, что «Локомотив» делает ставку на своих воспитанников и российских футболистов. У них будет появляться в составе еще больше игроков академии. Перемены в клубе — это ставка на своих воспитанников. Эта команда больше всего использовала своих воспитанников и завершила сезон в одном очке от тройки.

Что касается Дзюбы, то в таком возрасте довольно сложно выдерживать наш календарь со всеми разъездами и перелетами. Можно посмотреть на Арнаутовича в «Интере», который выходит тогда, когда надо.

Артем сам должен решать, чего он хочет. Но играть 90 минут с нашим графиком для него уже невыносимо, — сказал комментатор «Матч ТВ».

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