Черданцев о будущем Дзюбы: «Играть 90 минут с нашим графиком для него уже невыносимо. Можно посмотреть на Арнаутовича в “Интере” — выходит, когда надо» | Источник:

— Никак не скажется. Свои голы он забил. Мы видим, что «Локомотив» делает ставку на своих воспитанников и российских футболистов. У них будет появляться в составе еще больше игроков академии. Перемены в клубе — это ставка на своих воспитанников. Эта команда больше всего использовала своих воспитанников и завершила сезон в одном очке от тройки.