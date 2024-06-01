Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
29.05
Олимпиакос П
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Реал
Футбол. Кубок России
2.06
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
2.06
Аталанта
Фиорентина
Все события
00:27 (мск), источник: Sports.Ru

У Роналду только 1 трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» проиграл с ним 7 турниров и взял лишь Кубок арабских чемпионов

Сегодня «Аль-Хилаль» обыграл клуб Криштиану Роналду (1:1, 5:4 — в серии пенальти) и выиграл Кубок короля.

У Роналду только 1 трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» проиграл с ним 7 турниров и взял лишь Кубок арабских чемпионов | Источник: Sports.Ru

Таким образом, это седьмой проигранный «Аль-Насром» турнир с момента перехода Роналду в конце 2022 года.

В этом сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов Азии, проиграла «Аль-Хилалю» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии и стала второй в чемпионате.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» также занял второе место в чемпионате, вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии от «Аль-Иттихада» (1:3) в полуфинале и проиграл в полуфинале Кубка короля «Аль-Вахде» (0:1).

С момента перехода Роналду «Аль-Наср» выиграл один трофей — клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.

Читайте также от «Sports»
Стычка в гимнастике: Винер обиделась на интервью Мамун, написала гневный пост, но он быстро исчез
В футболе введут розовую карточку. Для чего?
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
Ротенберг набирает в СКА бывших чемпионов из ЦСКА. За одно межсезонье – сразу троих
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь