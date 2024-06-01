У Роналду только 1 трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» проиграл с ним 7 турниров и взял лишь Кубок арабских чемпионов | Источник: Sports.Ru

Таким образом, это седьмой проигранный «Аль-Насром» турнир с момента перехода Роналду в конце 2022 года.

В этом сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов Азии, проиграла «Аль-Хилалю» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии и стала второй в чемпионате.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» также занял второе место в чемпионате, вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии от «Аль-Иттихада» (1:3) в полуфинале и проиграл в полуфинале Кубка короля «Аль-Вахде» (0:1).