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12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба может сыграть в Медиалиге. Он заявлен за «Родину Медиа» Тарасова и Каряки (Иван Карпов)

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 35-летний форвард был дозаявлен за «Родину Медиа» и может появиться на поле уже в матче 7-го тура против «Тандема».
Дзюба может сыграть в Медиалиге. Он заявлен за «Родину Медиа» Тарасова и Каряки (Иван Карпов) | Источник: Sports.Ru

Сейчас клуб ведет переговоры с партнером Дзюбы, компанией «Лига Ставок», о возможности участия Артема в матче.

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что один из клубов попросил лигу не публиковать на сайте информацию об одном игроке, чтобы сделать из его дебюта сюрприз.

Прямо сейчас Дзюба — свободный агент. Срок контракта нападающего с «Локомотивом» завершился.

«Родина Медиа» — медиафутбольный клуб продюсера Текилы и экс-футболиста сборной России Дмитрия Тарасова. Главным тренером команды является Андрей Каряка.

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