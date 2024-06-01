Дзюба может сыграть в Медиалиге. Он заявлен за «Родину Медиа» Тарасова и Каряки (Иван Карпов) | Источник:

Сейчас клуб ведет переговоры с партнером Дзюбы, компанией «Лига Ставок», о возможности участия Артема в матче.

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что один из клубов попросил лигу не публиковать на сайте информацию об одном игроке, чтобы сделать из его дебюта сюрприз.