Босс «Аль-Насра» заявил, что Роналду останется на следующий сезон: «Его кровь стала желтой»
Об этом после поражения от «Аль-Хилаля» в финале Кубка короля Саудовской Аравии сообщил гендиректор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга.
Об этом после поражения от «Аль-Хилаля» в финале Кубка короля Саудовской Аравии сообщил гендиректор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга.
С отсылкой к цветам команды он заявил в программе Sada Al-Mala’eib, что «кровь Роналду стала желтой».
У Роналду только один трофей в Саудовской Аравии, «Аль-Наср» проиграл семь турниров с ним в составе. После поражения в финале Кубка короля Криштиану плакал.
Роналду опять проиграл трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» постоянно лучше.