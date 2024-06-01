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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Босс «Аль-Насра» заявил, что Роналду останется на следующий сезон: «Его кровь стала желтой»

Об этом после поражения от «Аль-Хилаля» в финале Кубка короля Саудовской Аравии сообщил гендиректор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга.

Босс «Аль-Насра» заявил, что Роналду останется на следующий сезон: «Его кровь стала желтой» | Источник: Sports.Ru

С отсылкой к цветам команды он заявил в программе Sada Al-Mala’eib, что «кровь Роналду стала желтой».

У Роналду только один трофей в Саудовской Аравии, «Аль-Наср» проиграл семь турниров с ним в составе. После поражения в финале Кубка короля Криштиану плакал.

Роналду опять проиграл трофей в Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» постоянно лучше.

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